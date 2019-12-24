Специализирующийся на новостях и аналитике в сфере последних достижений военной техники американский портал The National Interest назвал ударные атомные подводные лодки усовершенствованного проекта Ясень-М самыми смертоносными из когда-либо построенных субмарин. В разговоре с корреспондентом Дни.ру член экспертного совета Общероссийской организации Офицеры России, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин раскрыл преимущества отечественной техники.

Специализирующийся на новостях и аналитике в сфере последних достижений военной техники американский портал The National Interest назвал ударные атомные подводные лодки усовершенствованного проекта "Ясень-М" самыми смертоносными из когда-либо построенных субмарин. В разговоре с корреспондентом "Дни.ру" член экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", капитан 1-го ранга Василий Дандыкин раскрыл преимущества отечественной техники.При производстве модернизированных подводных лодок проекта 855-М были обнаружены сложности, повлиявшие на сроки сдачи головной субмарины "Казань". Как предположил член экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", капитан 1-го ранга Василий Дандыкин, это может быть связано с переходом на систему импортозамещения.В разговоре с "" эксперт выразил уверенность, что доработка закончится в срок, и в дальнейшем Военно-морской флот России будет пополняться в год на, по меньшей мере, одну подводную лодку класса "Ясень-М". Они, по его словам, будут вставать в строй в Тихоокеанском и Северном флотах на замену легендарным подводным лодкам 971-го проекта "Щука". И если сравнивать новейшие субмарины с их предшественниками, то они по своей ударной мощи превосходят их в два-три раза."Этоатомная субмарина, которая не знает себе равных", – подчеркнул Василий Дандыкин.Он отметил, что подводные лодки класса "Ясень-М" выгодно отличаются не только от отечественных, но и от иностранных аналогов. В частности, по уровню издаваемого шума они достигают показателей американских субмарин четвертого поколения типа "Вирджиния".Самое же главное, подчеркнул капитан 1-го ранга, это арсенал. которые может применять новейшая российская подводная лодка. "Онаобладает возможностью нести десятки "Калибров" – крылатых ракет с подводнымстартом, которые себя очень хорошо показали в сирийских событиях. И не только "Калибров",как у нас, судя по всему, отмечается, в будущем она может быть носителемгиперзвуковых ракет "Циркон", – напомнил он."Самаяглавная задача у этой подводной лодки в перспективе – это гроза авианосных группировоквероятного противника", – рассказал Василий Дандыкин.Он добавил, что, возможно, американские СМИ хвалят российские подводные лодки класса "Ясень-М" исходя из собственных интересов. Дескать, таким образом американские военные пытаются выбить себе дополнительные деньги из бюджета. "Но,тем не менее, где-то они недалеки от истины", – заключил эксперт.Напомним, ранее портал The National Interest опубликовал статью "У России есть рождественский подарок для ВМС США" о новых ударных атомных подводных лодках усовершенствованного проекта "Ясень-М". Отмечается, что данный проект был расширен с шести до восьми единиц, что говорит об уверенности Министерства обороны в перспективах данной техники.Северодвинске на "Севмаше" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне заложат две атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М". Церемония состоится 9 мая 2020 года.��������������������������������— Русская Северяночка (@severanocka)