Собаки из ряда регионов России оказались зараженными эхинококкозом. В Роспотребнадзоре пояснили, что это заболевание поражает легкие, печень и другие органы человека, передает ..

Собаки из ряда регионов России оказались зараженными эхинококкозом. В Роспотребнадзоре пояснили, что это заболевание поражает легкие, печень и другие органы человека, передает .Источником болезни являются паразиты, личинки которых скапливаются в кисте. Как сообщает , эти опухоли нарушают функционирование организма и могут привести к печальным последствиям – от инвалидности до смертельного исхода.По данным , наибольшее количество заражений зафиксировано на Урале, Северном Кавказе, в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Заболевание также распространено в странах Средней Азии. Для его профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила гигиены: мыть руки после контакта с животными и не употреблять сырую воду и овощи.