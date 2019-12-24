Внешнее воздействие привело спутник Метеор-М N2-2 в неуправляемый полет. Предположительно, 18 декабря в него ударил микрометеорит. Спутник после удара сменил орбиту и стал вращаться.

Внешнее воздействие привело спутник "Метеор-М" N2-2 в неуправляемый полет. Предположительно, 18 декабря в него ударил микрометеорит. Спутник после удара сменил орбиту и стал вращаться.Роскосмос утверждает, что с космическим аппаратом удалось восстановить связь. Начато восстановление его работоспособности. В частности, отмечает ТАСС, специалистам Центра управления полетами нужно будет погасить угловые скорости, вернуть верную ориентацию спутнику и восстановить получение с него телеметрии и информации.Спутник "Метеор-М" №2-2 — перспективный космический аппарат гидрометеорологического обеспечения. "Метеоры" используются для оперативного получения информации для составления прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.23 ноября 2019 года сгорел в плотных слоях атмосферы спутник "Космос-2422". Он входил в систему раннего предупреждения о ракетном нападении. Аппарат затопили в Тихом океане после выработки ресурса.