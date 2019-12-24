Правительство России опубликовало постановление, согласно которому водителям автобусов и грузовиков запрещается находиться за рулем более 10 часов. При этом проводить за управлением ..

Правительство России опубликовало постановление, согласно которому водителям автобусов и грузовиков запрещается находиться за рулем более 10 часов. При этом проводить за управлением машиной более 9 часов разрешается не более двух раз в неделю, сообщает .Кроме того, документ устанавливает необходимость для автомобилистов делать перерывы во время вождения. За нарушение его требований предусмотрена административная ответственность. В кабмине пояснили, что данные нововведения соответствуют женевскому соглашению об управлении транспортом.