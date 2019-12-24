Сотрудники астраханской больницы на протяжении часа отказывались принимать пациента в тяжелом состоянии, которого доставили с места ДТП на скорой. Пострадавшего спасли, а одного из строптивых медиков временно отстранили от работы.

Сотрудники астраханской больницы на протяжении часа отказывались принимать пациента в тяжелом состоянии, которого доставили с места ДТП на скорой. Пострадавшего спасли, а одного из строптивых медиков временно отстранили от работы.Инцидент произошел в середине минувшей недели в Наримановской районной больнице. Именно сюда фельдшеры доставили попавшего в серьезную аварию мужчину — это было ближайшее от места ДТП лечебное учреждение. Бригаду скорой помощи приняли в штыки — персонал больницы около часа отказывался принимать пациента, требуя, чтобы его везли в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу.Не исключено, что фельдшеры бы так и поступили, но в служебной машине практически закончился бензин, так что они вынуждены были пойти на принцип."Вы приемное отделение, мы вам привезли, доставили больного. Вы обязаны принять его. Мы ответственные теперь, что ли? Больной лежит тяжелый", — настаивал фельдшерВ ответ он услышал требование убрать телефон, на который шла съемка, и обещание организовать "проблемы с Минздравом"."Рот закрой и телефон убери", — требовал сотрудник больницы.В конце концов, спустя час ожидания, пациента все же госпитализировали, а на следующий день его перевели в Александро-Мариинскую больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.Этот случай дошел до областного Минздрава, в результате хамившего врача на время разбирательства отстранили от работы за "нарушение правил этики и деонтологии по отношению к коллегам". Ведомство проводит служебную проверку.