Соведущая программы Давай поженимся Роза Сябитова решила в преддверии праздника немного поднять настроение поклонникам. Вот только результат оказался не таким, какого ожидала звезда.
Соведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова решила в преддверии праздника немного поднять настроение поклонникам. Вот только результат оказался не таким, какого ожидала звезда.
Сваха часто устраивает участникам шоу допросы с пристрастием. Некоторых это веселит, других раздражает.
На этот раз Роза снова продемонстрировала талант прокурора, опубликовав забавное видео со съемок в своем инстаграм-аккаунте.
На записи она расспрашивает пришедшего побороться за сердце девушки молодого человека об уровне его доходов. Также Сябитова интересуется, является ли он приезжим или коренным москвичом.
"Скажите, а ради чего Ваш тяжелый характер, как я понимаю, терпеть? У Вас хоть деньжата-то есть?" – беспардонно поинтересовалась соведущая шоу.
В конце ролика сваха "опустила" молодого человека ниже плинтуса. Она заявила, что на дорогой пиджак и бриллиант в ухе ему накопить удалось, а "на нормальную обувку денег не хватило".
Фолловеры поспешили продемонстрировать всю мощь своего презрения. "Роза, видела всего одну передачу, где Вы показались мне не колхозницей. Слышать Ваше постоянное "че" на ультразвуке – это кровь из ушей", – раскритиковала звезду пользователь Сети.