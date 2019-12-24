Соведущая программы Давай поженимся Роза Сябитова решила в преддверии праздника немного поднять настроение поклонникам. Вот только результат оказался не таким, какого ожидала звезда.

Соведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова решила в преддверии праздника немного поднять настроение поклонникам. Вот только результат оказался не таким, какого ожидала звезда.Сваха часто устраивает участникам шоу допросы с пристрастием. Некоторых это веселит, других раздражает.На этот раз Роза снова продемонстрировала талант прокурора, опубликовав забавное видео со съемок в своем инстаграм-аккаунте.На записи она расспрашивает пришедшего побороться за сердце девушки молодого человека об уровне его доходов. Также Сябитова интересуется, является ли он приезжим или коренным москвичом."Скажите, а ради чего Ваш тяжелый характер, как я понимаю, терпеть? У Вас хоть деньжата-то есть?" – беспардонно поинтересовалась соведущая шоу.В конце ролика сваха "опустила" молодого человека ниже плинтуса. Она заявила, что на дорогой пиджак и бриллиант в ухе ему накопить удалось, а "на нормальную обувку денег не хватило".Фолловеры поспешили продемонстрировать всю мощь своего презрения. "Роза, видела всего одну передачу, где Вы показались мне не колхозницей. Слышать Ваше постоянное "че" на ультразвуке – это кровь из ушей", – раскритиковала звезду пользователь Сети.