Сегодня певец Дмитрий Билан празднует свой день рождения. Его продюсер Яна Рудковская поздравила артиста нетривиальным образом.

Сегодня певец Дмитрий Билан празднует свой день рождения. Его продюсер Яна Рудковская поздравила артиста нетривиальным образом.В своем посте Яна решила, по всей видимости, вспомнить один из лучших моментов со своим подопечным. Она опубликовала фото, на котором позирует вместе с Биланом. Певец облачен в костюм-тройку травянного цвета, в то время, как Рудковская позирует в полупрозрачном изысканном платье цвета увядшей розы. Стоит заметить, что знаменитостей связывают не только рабочие, но и личные близкие отношения."Мой любимый друг! Мы с тобой 15 лет идем плечо к плечу и делаем много хорошего в этом мире! Твои песни любят как взрослые,так и дети! Ты невероятно добрый и честный, очень тонкий и ранимый, в нашем жестком конкурентном мире – это большая редкость!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала супруга фигуриста Плющенко на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Она добавила, что Дмитрий – удивительный человек. Также продюсер вдруг неожиданно призналась артисту в любви."Я тебя очень люблю и хочу пожелать тебе быть счастливым! Здоровья и счастья, а твоего безграничного таланта хватит еще на долгие -долгие годы ! С днем рождения, мой друг, Дима", – такими теплыми словами Яна закончила свое поздравление.Поклонники и коллеги продюсера также присоединились к добрым пожеланиям в адрес певца: "С днем рождения,Дима!Успехов и побед!🎉🎉😉✌️", "Пусть в жизни будет все что нужно. Чем жизнь бывает хороша. Любовь, здоровья, счастье, дружба и вечно добрая ДУША. С ДНЮХОЙ❤️ Димитрий", "Поздравляем от всей души Диму с Днем рождения!!!! 😍 Лучший!!!".24 Дек 2019 в 12:21 PST