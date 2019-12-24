Свежие откровения Рудольфа Джулиани. В интервью журналу New York адвокат главы Белого дома заявил, что американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине. В их числе - Мари Йованович, которая покинула свой пост после того как Дональд Трамп обвинил ее в нелояльности.

Свежие откровения Рудольфа Джулиани. В интервью журналу New York адвокат главы Белого дома заявил, что американский финансист Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украине. В их числе — Мари Йованович, которая покинула свой пост после того, как Дональд Трамп обвинил ее в нелояльности.Тем временем, самому Трампу грозят новые обвинения от демократов в рамках импичмента, сообщает телеканал "Россия 24". Они могут стать дополнением к статьям, уже утвержденным Палатой представителей. Президент выразил возмущение тем, что демократы во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси задерживают процесс в Сенате и отказываются отправлять статьи обвинения в верхнюю палату.