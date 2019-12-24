Часть нововведений заработает уже после публикации правительственного постановления, подписанного Дмитрием Медведевым

C начала года будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью более 60 км/ч, а сотрудникам ГИБДД расширят полномочия воздействия на нарушителей. Например, станет возможно невозвращение прав после лишения в случае наличия у нарушителя неоплаченных штрафов.Кроме того, ГИБДД сможет не допустить граждан до экзамена на права, если автошкола на момент обучения не получила лицензии.В то же время получить права на управление автобусом, троллейбусом или трамваем (категории D, Tb, Tm) можно будет только с 20 лет, а не как сейчас — с 16.С 1 октября 2020 года вступят в силу изменения, согласно которым на смену площадке и городу придет объединенный экзамен, в ходе которого будут проверяться базовые навыки вождения. Проводить его смогут на площадке автошколы или на тупиковой улице за пределами жилой зоны.Для получающих мотокатегории правила не изменятся.При этом россиянам разрешат подавать жалобу и аннулировать результаты экзамена. Уточняются в постановлении и сроки проведения повторных экзаменов: проверка теоретических знаний и навыков вождения — через семь дней, в случае провала экзамена в третий раз пересдачу придется ждать месяц.