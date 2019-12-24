В соцсети городского паблика Красноярска ВКонтакте появилось видео, которое автор назвал самой грустной вечеринкой. По его словам, в городском Парке Универсиады каждый вечер аниматоры, одетые в костюмы собаки, свиньи и слова, танцуют в полном одиночестве – перед пустой площадкой.

В соцсети городского паблика Красноярска "ВКонтакте" появилось видео, которое автор назвал "самой грустной вечеринкой".По его словам, в городском Парке Универсиады каждый предновогодний вечер аниматоры, одетые в костюмы собаки, свиньи и слова, танцуют в полном одиночестве – перед пустой площадкой.Автор ролика призвал подписчиков сходить поддержать артистов, которые очень стараются, но их выступления никто не видит.Пользователи активно отреагировали на это видео – кто с грустью, кто со смехом. Многие горожане собрались сходить на вечеринку, пожалев, что не знали о ней раньше.Однако есть и те, кто предположил, что это пока всего лишь репетиция, а особо циничные написали: "Работа у них видно такая, танцевать для самих себя".Однако в любом случае само видео о том, как артисты выступают перед пустой площадкой, не оставило людей равнодушными.