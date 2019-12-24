Не успел Прохор Шаляпин объявить о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской, как артиста приметили в обществе другой женщины. Она оказалась значительно старше певца.
<a href="https://33live.ru/novosti/24-12-2019-shalyapin-brosil-cymbalyuk-romanovskuyu-radi-pensionerki.html" target="_blank">Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую ради пенсионерки</a> - Не успел Прохор Шаляпин объявить о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской, как артиста приметили в обществе другой женщины. Она оказалась значительно старше певца.
[url=https://33live.ru/novosti/24-12-2019-shalyapin-brosil-cymbalyuk-romanovskuyu-radi-pensionerki.html]Шаляпин бросил Цымбалюк-Романовскую ради пенсионерки[/url] - Не успел Прохор Шаляпин объявить о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской, как артиста приметили в обществе другой женщины. Она оказалась значительно старше певца.