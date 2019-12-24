Не успел Прохор Шаляпин объявить о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской, как артиста приметили в обществе другой женщины. Она оказалась значительно старше певца.

Не успел Прохор Шаляпин объявить о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской, как артиста приметили в обществе другой женщины. Она оказалась значительно старше певца.23 Дек 2019 в 12:22 PSTМатериал дополняется