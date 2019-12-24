На излете года стало известно, что 77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за 50-летнего радиоведущего Михаила Куницына, Кто-то принял эту новость как шутку. Но директор телеведущей серьезно заверила: Предложение было сделано. Лина пока думает. А ее друзья, тем временем, уже во всю готовятся гулять на свадьбе.

На излете года стало известно, что 77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за 50-летнего радиоведущего Михаила Куницына, Кто-то принял эту новость как шутку. Но директор телеведущей серьезно заверила: "Предложение было сделано. Лина пока думает". А ее друзья, тем временем, уже во всю готовятся гулять на свадьбе.Семья легендарного диктора Владимира Березина владеет замком XV века во французской Бретани. И кажется, что это райское место как нельзя лучше подходит для первой брачной ночи и медового месяца "тети Лины" и ее молодого возлюбленного. Ангелине Вовк гостеприимные хозяева готовы отдать самую красивую комнату с самой большой кроватью для воплощения самых смелых фантазий."На правах давнего и верного друга нашей семьи Ангелина приняла предложение провести медовый месяц в нашем замке, где живет моя дочь Юлия, которая и будет делать свадебную фотосессию Ангелины и Михаила, – сообщил Владимир Березин на своей странице в социальной сети. – Главное, чтобы ничего не поменяло планов и свадьба состоялась... Держим кулачки, как говорится".Как рассказал Березин "Дни.ру", недавно с он побывал на светском мероприятии. "Она сияет от счастья, улыбается, принимает поздравления", – заверил ведущий.Планируется, что на части свадебных фотографий Ангелина Вовк будет запечатлена сразу с двумя жеребцами – не только со своим новым кавалером, но и с шикарным породистым рысаком из элитной французской конюшни.Напомним, первым мужем "тети Лины" был диктор Центрального телевидения, однокурсник по ГИТИСу Геннадий Чертов. Их брак продлился шестнадцать лет, с 1966-го по 1982 год. Второй муж – Индржих Гец, художник чешской киностудии "Баррандов", архитектор. Супруги жили в разных странах: Вовк – в России, а Индржих – в Чехословакии. Брак существовал тринадцать лет, с 1982-го по 1995 годы.Прошло 24 года, иснова собралась под венец. И как тут не вспомнить мадам Грицацуеву из романа "12 стульев": "Молодая была уже не молода. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос – обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась".