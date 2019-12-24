Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев уверен, что в Новый год в столичном регионе с большой долей вероятности выпадет снег. Однако специалист отметил, что точно ..

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев уверен, что в Новый год в столичном регионе с большой долей вероятности выпадет снег. Однако специалист отметил, что точно предсказать метеоусловия можно лишь на пять дней вперед, сообщает "" со ссылкой на телеканал Рен ТВ.Киктев добавил, что уже в конце текущей недели осадки перейдут из жидкого состояния в твердое. Как передает "", похолодание будет постепенно нарастать с каждым днем. К ближайшим выходных столбики термометров опустятся до отрицательных значений.