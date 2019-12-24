24.12.2019

2019-12-24 17:55:02

Сколько осталось жить вечерней школе во Владимире

На 9 месяцев деньги найдены, а что потом? Директор департамента образования Ольга Беляева предложила переформатировать работу открытой сменной школы № 8 во Владимире. Свое видение развития ситуации она изложила перед депутатами Законодательного собрания на заседании 18 декабря.

Ольга Беляева, директор департамента образования: «Муниципалитету было предложено рассмотреть вопрос о дальнейшем развитии образовательного учреждения, не надо его замыкать только в одну программу, надо посмотреть широко, и открыть дневные классы - это возможно, потому что у него есть пятиклассники, и с ними надо каждый день заниматься, а не три-четыре раза в неделю, просто поработать надо руководителю...»

Важно не допустить социального напряжения , напомнили депутаты Ольге Беляевой . Напомним, одна из двух оставшихся в регионе школ подобного типа оказалась на грани закрытия. Департамент первоначально урезал ее финансирование в 10 раз.

После широкого общественного резонанса было принято решение оставить финансирование на прежнем уровне , но до 1 сентября. В этой школе дистанционно получают среднее образование 400 человек со всей области , в том числе и взрослые. И количество людей, по разным причинам не закончивших 11 классов , растет. Кстати, под горячую руку департамента попали и школы - интернаты, но после широкого обсуждения их оставили в покое. Что ждет восьмую вечернюю, как бы сказали раньше, школу?

По словам ее директора Юрия Куликова , переформатирование, введение очной формы обучения - очень долгий процесс. И даже в этом случае школа получит в половину меньше финансирования. О проблемах школы Юрий Куликов сообщил губернатору в открытом письме. Ответа пока не последовало.

Юрий Куликов, директор вечерней школы: «Я сказал, что это принципиально возможно, но для этого нужно создать новую нормативную базу, потому что очно-заочного обучения как такового не существует. Нет учебных планов, нет ни требований госстандарта, вернее требовани есть , но каждый учитель должен написать 300 индивидуальных планов для каждого учащегося.»



