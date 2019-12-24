Российские СМИ во вторник утром пишут о госпитализации Галины Волчек. По предварительной информации, 86-летняя Волчек находится в реанимации, куда попала с сердечным приступом.

Российские СМИ во вторник утром пишут о госпитализации Галины Волчек. По предварительной информации, 86-летняя Волчек находится в реанимации, куда попала с сердечным приступом.Артистку госпитализировали накануне вечером, 23 декабря. Художественный руководитель театра "Современник" сама обратилась к медикам.В театре болезнь худрука пока никак не комментируют. Помощница Волчек сказала Пятому каналу, что подробности, возможно, сообщит позже.Mash со ссылкой на свои источники пишет, что Волчек впала в кому.Галина Волчек стала режиссером театра "Современник" в 1971 году, затем она была назначена художественным руководителем театра.Волчек известна зрителям и как актриса: она сыграла в фильмах "Дон Кихот" (реж. Григорий Козинцев), "Берегись автомобиля" (реж. Эльдар Рязанов), "Осенний марафон" (реж. Георгий Данелия).В июне 2019 года сообщалось о госпитализации Галины Волчек в Центр хирургии имени Вишневского. Тогда в театре уточнили, что она находится там на плановом обследовании.19 декабря Галине Борисовне Волчек исполнилось 86 лет.