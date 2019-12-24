В преддверии Нового года очень важно выбрать правильный наряд, чтобы не упасть лицом во время самой волшебной ночи в году. Эксперт моды Эвелина Хромченко в рубрике Модные советы передачи Модный приговор дала несколько советов на этот счет.

В преддверии Нового года очень важно выбрать правильный наряд, чтобы не упасть лицом во время самой волшебной ночи в году. Эксперт моды Эвелина Хромченко в рубрике "Модные советы" передачи "Модный приговор" дала несколько советов на этот счет.По словам журналистки, самым распространенным и простым является дресс-код аfter 5. Существует два вида этого аутфита - более нарядный semi formal и менее нарядный dressy casual. Эвелина посоветовала остановить выбор на втором, так как молодым людям не стоит слишком сильно демонстрировать роскошь.Также стоит обратить внимание на дресс-код сocktail. Это не слишком замудренный вариант. Девушки могут облачиться в коктейльные платья длиной чуть выше колена, а мужчины в креативные смокинги, отдав предпочтения ярким цветам или необычным узорам.Самым изысканным и сложным в исполнении, по мнению Хромченко, принято считать дресс-код black tie. Мужчинам, конечно, лучше выбрать классический смокинг. Дополнить образ следует черной бабочкой, а также блестящими лацканами на рубашке и лаковыми туфлями."И, конечно, белая рубашка должна быть очень свежей, чистой, отглаженной, со специальным воротничком. Потому что далеко не каждую рубашку можно носить с бабочкой", – подчеркнула Эвелина.Женщинам предпочтительнее всего надеть длинное платья. Оно может быть из атласного материала, с кружевам или огромными волонами. Стоит учитывать и тот факт, что иногда организаторы вечеринок могут смягчить дресс-код и позволить гостям придти в коротких нарядах.