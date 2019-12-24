Континентальная хоккейная лига определила игроков-лауреатов четырнадцатой игровой недели регулярного чемпионата в традиционных четырёх номинациях. В квартете лучших по итогам семидневки – два хоккеиста Спартака, защитники Яков Рылов и Аким Тришин.

Континентальная хоккейная лига определила игроков-лауреатов четырнадцатой игровой недели регулярного чемпионата в традиционных четырёх номинациях. В квартете лучших по итогам семидневки – два хоккеиста "Спартака", защитники Яков Рылов и Аким Тришин.Рылов назван лучшим оборонцем, вместе с командой одержав победы во всех трёх матчах недели и набравший в них 5 (гол и 4 паса) очков. Тришину присужден титул лучшего новичка. 20-летний защитник "красно-белых" не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности и в матче против "Сочи" забросил свою первую шайбу в КХЛ.Лучшим голкипером признан Илья Сорокин из ЦСКА, одержавший победы в двух гостевых матчах недели (в том числе одном – "на ноль") и пропустивший в них лишь одну шайбу. Сорокин отразил 97,56% бросков, при коэффициенте надёжности 0,50.Форвардом недели признан канадец из казахстанского "Барыса" Корбэн Найт, одержавший вместе с командой победы в двух из трёх гостевых матчей, и набравший в них 6 (3 гола и 3 паса) очков.