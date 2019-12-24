В США на 68-ом году жизни умерла американская писательница любовных романов Джоанна Линдсей. Уточняется, что она скончалась еще в октябре, но ее родственники придали смерть огласке только ..

В США на 68-ом году жизни умерла американская писательница любовных романов Джоанна Линдсей. Уточняется, что она скончалась еще в октябре, но ее родственники придали смерть огласке только сейчас.По данным издания The Sun, линдсей долгое время лечилась от онкологического заболевания легких. Стоит отметить, что ее называют ее одной из самых продаваемых писательниц современности.