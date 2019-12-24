Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что последствия предписаний WADA ущемляют интересы ОКР. Кроме того, Поздняков делает все возможное, чтобы спортсмены выступили в Японии под российским флагом.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что последствия предписаний WADA ущемляют интересы ОКР. Кроме того, Поздняков делает все возможное, чтобы спортсмены выступили в Японии под российским флагом.На проходящем в Москве заседании Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подверг критике предписания Всемирного антидопингового агентства. "Мы категорически против того набора предписаний WADA в отношении "чистых" российских спортсменов. Эти предписания несут карательную и унизительную направленности в отношении атлетов. Они никоим образом не будут способствовать восстановлению РУСАДА. Последствия этих предписаний ущемляют интересы Олимпийского комитета России. Например, в части коллективных ограничений к членам исполкома или ограничения на подачу заявки на Игры-2032", — приводит слова Позднякова РИА Новости.Президент ОКР заявил, что постарается сделать всё, чтоб наши спортсмены поехали в Токио и выступали там под национальным флагом. "На Игры в Токио российские спортсмены должны ехать в составе команды, которую сформирует национальный олимпийский комитет. Что и написано в олимпийской хартии. ОКР сделает все от него зависящее для того, чтобы наши спортсмены выступали на Олимпиаде под цветами российского триколора", — добавил Станислав Поздняков.