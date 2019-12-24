Вечером в офис зашли двое неизвестных мужчин в медицинских масках и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовали денежные средства...

«Оперативники УВД по ЮЗАО, сотрудники ОМВД России по району Академический совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в разбое на микрофинансовую организацию», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть ОМВД России по Академическому району поступило сообщение от представителя микрофинансовой организации, расположенной на Профсоюзной улице. Потерпевший рассказал, что вечером в офис зашли двое неизвестных мужчин в медицинских масках и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовали денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, сотрудник компании отдал злоумышленникам все деньги, после чего они скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали на территории Москвы и Московской области двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за аналогичные противоправные деяния приезжие в возрасте 27 и 29 лет.Следственным отделением ОМВД России по Академическому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО8-499-129-75-56