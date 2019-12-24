Вечером в офис зашли двое неизвестных мужчин в медицинских масках и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовали денежные средства...
«Оперативники УВД по ЮЗАО, сотрудники ОМВД России по району Академический совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в разбое на микрофинансовую организацию», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В дежурную часть ОМВД России по Академическому району поступило сообщение от представителя микрофинансовой организации, расположенной на Профсоюзной улице. Потерпевший рассказал, что вечером в офис зашли двое неизвестных мужчин в медицинских масках и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовали денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, сотрудник компании отдал злоумышленникам все деньги, после чего они скрылись.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали на территории Москвы и Московской области двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за аналогичные противоправные деяния приезжие в возрасте 27 и 29 лет.
Следственным отделением ОМВД России по Академическому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
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