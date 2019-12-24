Глава региона в рамках встречи с представителями прессы рассказал о сроках начала строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске. Стало известно, что работы по обустройству развязок по обе стороны будущего объекта запланированы на начало следующего года.

Глава региона в рамках встречи с представителями прессы рассказал о сроках начала строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске. Стало известно, что работы по обустройству развязок по обе стороны будущего объекта запланированы на начало следующего года. А уже к концу 2020-го подрядчик начнет возводить непосредственно сам мостовой переход. Также губернатор уточнил, что сейчас проходит завершающий этап выкупа участков земли, которые попадают в зону строительства, у их собственников, сообщает ГТРК "Новосибирск"."Финансирование объекта планируется за счет федерального гранта в размере 20 млрд рублей. Деньги будут поступать из бюджета в течение ближайших трех лет. Мы также примем участие в софинансировании. Учитывая сумму, заложенную на проект четвертого моста, проезд по нему, вероятнее всего, станет платным. Это необходимая мера для обеспечения возврата потраченных средств", — рассказал Андрей Травников.Напомним, мост объединит Центральный и Октябрьский областного центра. Согласно проекту, протяженность сооружения составит 1,5 километра, а его ширина – 6 полос.