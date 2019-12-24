Владимир Путин обрушил свой гнев на польского посла. Президент России
прокомментировал события 1938 года.
Владимир Путин обрушил свой гнев на польского посла. Президент России
прокомментировал события 1938 года.
На заседании коллегии Минобороны глава государства осудил заявления посла Польши Юзефа Липского в
Германии. В то время тот поддержал идеи нацистов о геноциде евреев.
Со ссылкой на исторические
документы Владимир Путин рассказал, что в 1938 году посол Польши в Германии
обещал Гитлеру поставить ему в Варшаве "великолепный памятник", если
все евреи будут вывезены из Европы в Африку, передает .
"Сволочь, свинья
антисемитская", – цитирует эмоциональную речь Владимира Путина . "По-другому
сказать нельзя", – возмущенно заключил президент.
Материал дополняется