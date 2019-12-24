Владимир Путин обрушил свой гнев на польского посла. Президент России прокомментировал события 1938 года.

Владимир Путин обрушил свой гнев на польского посла. Президент Россиипрокомментировал события 1938 года.На заседании коллегии Минобороны глава государства осудил заявления посла Польши Юзефа Липского вГермании. В то время тот поддержал идеи нацистов о геноциде евреев.Со ссылкой на историческиедокументы Владимир Путин рассказал, что в 1938 году посол Польши в Германииобещал Гитлеру поставить ему в Варшаве "великолепный памятник", есливсе евреи будут вывезены из Европы в Африку, передает ."Сволочь, свиньяантисемитская", – цитирует эмоциональную речь Владимира Путина . "По-другомусказать нельзя", – возмущенно заключил президент.Материал дополняется