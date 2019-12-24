Спутница сына Марии Мироновой, Андрея Удалова, привлекла
внимание общественности. Народ гадает, кто именно сопровождал звездного
отпрыска.
Спутница сына Марии Мироновой, Андрея Удалова, привлекла
внимание общественности. Народ гадает, кто именно сопровождал звездного
отпрыска.
В Москве состоялась премьера картины режиссера Клима Шипенко
"Холоп". На мероприятии собралось много отечественных знаменитостей. В числе
прочих присутствовала и актриса Мария Миронова.
Знаменитость приехала на премьеру в компании 27-летнего сына
Андрея Удалова и некой барышни. Интересно, что у прекрасной незнакомки
присутствующие разглядели кольцо на безымянном пальце правой руки.
Появление таинственной девушки спровоцировало слухи о
женитьбе отпрыска Мироновой. Об этом сообщает .
Напомним, не так давно артистка рассказала журналистам, что Удалов
давно живет самостоятельно. "У родителей бывает момент, когда ребенок
вырастает и уходит. Я недавно отпустила во взрослую жизнь старшего сына Андрея,
а у меня еще есть маленький сын. У меня нет перерыва между ними. Сколько себя
помню, столько я и мама", – сказала
2 Окт 2019 в 1:21 PDT
Отметим, что сейчас знаменитость погружена в заботы о
младшем сыне Федоре. Мальчику еще нет и года, поэтому он требует постоянного
внимания мамы. Артистка вышла замуж в прошлом году, после двух лет
отношений. Супруга, который стал для нее четвертым, тщательно
скрывает. Поговаривает, что между влюбленными значительная разница в возрасте.