Спутница сына Марии Мироновой, Андрея Удалова, привлекла внимание общественности. Народ гадает, кто именно сопровождал звездного отпрыска.

Спутница сына Марии Мироновой, Андрея Удалова, привлеклавнимание общественности. Народ гадает, кто именно сопровождал звездногоотпрыска.В Москве состоялась премьера картины режиссера Клима Шипенко"Холоп". На мероприятии собралось много отечественных знаменитостей. В числепрочих присутствовала и актриса Мария Миронова.Знаменитость приехала на премьеру в компании 27-летнего сынаАндрея Удалова и некой барышни. Интересно, что у прекрасной незнакомкиприсутствующие разглядели кольцо на безымянном пальце правой руки.Появление таинственной девушки спровоцировало слухи оженитьбе отпрыска Мироновой. Об этом сообщает .Напомним, не так давно артистка рассказала журналистам, что Удаловдавно живет самостоятельно. "У родителей бывает момент, когда ребеноквырастает и уходит. Я недавно отпустила во взрослую жизнь старшего сына Андрея,а у меня еще есть маленький сын. У меня нет перерыва между ними. Сколько себяпомню, столько я и мама", – сказала2 Окт 2019 в 1:21 PDTОтметим, что сейчас знаменитость погружена в заботы омладшем сыне Федоре. Мальчику еще нет и года, поэтому он требует постоянноговнимания мамы. Артистка вышла замуж в прошлом году, после двух летотношений. Супруга, который стал для нее четвертым, тщательноскрывает. Поговаривает, что между влюбленными значительная разница в возрасте.