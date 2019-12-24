Политолог Армен Гаспарян на своей странице в Телеграм вспомнил о судьбе Марии Гайдар. Некогда амбициозная девушка переехала на Украину для построения политической карьеры, однако вместо этого исчезла без следа.

Политолог Армен Гаспарян на своей странице в "Телеграм" вспомнил о судьбе Марии Гайдар. Некогда амбициозная девушка переехала на Украину для построения политической карьеры, однако вместо этого исчезла без следа.После государственного переворота Украина распахнула свои двери для иностранных специалистов, которые не побоятся занять ответственную должность в период политической нестабильности. Шансом проявить себя воспользовались не только настоящие профессионалы своего дела, но и откровенные международные авантюристы.Среди тех, кто решил попытать счастья на Украине, была и российская политическая деятельница Мария Гайдар. Она быстро стала заметной фигурой в окружении Михаила Саакашвили, который тогда приехал из Нидерландов, чтобы встать во главе Одесской области. Однако бывший президент Грузии потерпел поражение в противостоянии с Петром Порошенко, и было величие не сумел вернуть даже после ухода своего оппонента. А Мария Гайдар и вовсе пропала без следа. И изменить эту ситуацию за все прошедшие годы она не смогла."Это последнее, что известно о Марии Гайдар: "Так ничем себя не проявив, после президентских выборов 2019-го тихо "растворилась" где-то под Одессой. Живет в маленькой квартирке и ждет предложений о работе. Уже почти год о ней ничего не слышно", – на своей странице в "Телеграм" напомнил Армен Гаспарян."Проклятие предательства никогда не даст счастья", – подчеркнул политолог."Помните об этом, дантончики", – заключил эксперт. Таким образом Армен Гаспарян напомнил своим читателям о судьбе одного из отцов-основателей Первой французской республики Жоржа Жака Дантона. Променяв карьеру при дворе на революционную деятельность, он сам стал жертвой последовавшего за переворотом террора. Перед своей казнью Дантон произнес бессмертную фразу: "Революция пожирает своих детей".