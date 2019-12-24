Максим Галкин принял участие в съемках ютуб-проекта А поговорить?... Он поделился откровениями на тему брака с Примадонной.

Максим Галкин принял участие в съемках ютуб-проекта"А поговорить?..". Он поделился откровениями на тему брака с Примадонной.Шоумен признался, что в начале их любовных отношений он в душечувствовал себя пенсионером. Его избранница же, напротив, всегда была молодой.На вопрос отом, рискнул бы Максим Галкин выступить в горячих точках, он подчеркнул, чтокак отец двоих маленьких детей вряд ли бы принял такое решение. Кроме того, юмористуточнил, что на него возложена двойная ответственность, поскольку он намногомоложе своей знаменитой супруги."У меня маленькие дети, и я перед ними чувствую большуюответственность! На мне особая ответственность… Наша с Аллой разница в возрастеналагает на меня двойную ответственность. И мы это проговариваем", – заявилМаксим Галкин. Телеведущий добавил, что из-за этого старается себя беречь. Теманеравного брака в звездной семье обсуждается спокойно, без обид и противоречий.6 Дек 2019 в 9:31 PSTПри этомдобавил, что Алла Пугачева сейчас уделяет шестилетним детям Лизе и Гаррикуда больше внимания, чем он сам. По его словам, артистка – "безумно ответственная мать".Говоря о браке с АллойПугачевой, телеведущий отметил, что не чувствует в ней никаких изменений. "Как-то она сказала мне такую вещь: "Я могус тобой спокойно стареть?". Я ей ответит – да", – добавил .