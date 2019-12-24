Шоумен Максим Галкин рассказал о самом непростом периоде своей жизни. В 2002 году тяжело заболел папа юмориста. Его не стало. Через два года вслед за отцом ушла мать звезды.

Шоумен Максим Галкин рассказал о самом непростом периоде своейжизни. В 2002 году тяжело заболел папа юмориста. Его не стало. Через два годавслед за отцом ушла мать звезды.Родители комика, Александр Александрович и НатальяГригорьевна, оба болели онкологией. Максим Галкин делал все, чтобы вылечитьродителей от недуга."Я в первый раз повзрослел, когда у обоих была химиотерапия.Они так лежали оба, в жутком состоянии, задавленные химией. Одновременно. А уменя при этом какие-то концерты. Мне надо и за ними… И зарабатывать на это все…Слава богу, я уже очень много зарабатывал, мог себе позволить все это", – поведалшоумен.Отец Галкина скончался от рака легких. Последние дниродителя знаменитости были мучительными: он задыхался. Мужчине не помогала дажемаска, подающая кислород."Уже врачи сказали: "Полчаса". И ты не хочешь, чтобы человекумирал в этой маске, ему тяжело уже в этой маске. Кислорода недостаточно. Этовоспоминание, которое стоит перед глазами. Это невозможно забыть", – поделился в ютуб-шоу "А поговорить?".26 Июл 2019 в 12:42 PDTШоумен вспомнил, как за день до смерти отец услышал по радиостарую советскую песню. Композиция была со смыслом, она очень понравиласьродителю Максима. Теперь, по словам Галкина, каждый раз, когда у него трудностиили необходимо сделать сложный выбор, он начинает натыкаться на эту песню потелевизору или радио. "Я отношусь к этому как к привету от отца. Я понимаю, чтоскорее всего, это я себе придумал", – добавил комик."Что касается мамы, я буквально от нее уехал за полтора суток до того, как ее не стало, из Израиля, где она лечилась. Резко наступилоухудшение. Мне кажется, у нее было ощущение, что она видится со мной впоследний раз, а не у меня", – рассказал