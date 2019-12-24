Письмо одного генерального директора, генеральному директору другой организации:
"Уважаемый Петр Иванович, на Ваше требование незамедлительно погасить задолженность, сообщаю, в связи с мировым кризисом платежи в нашей организации осуществляются следующим образом: все счета за месяц (свет, телефон, сигнализация и т. д), требования налоговой, зарплатная ведомость, акты сверок с контрагентами и т. д. складываются в одну стопку, тщательно перемешиваются и вытаскивают три любых для оплаты.
Так вот, если Вы, еще раз позволите себе в таком тоне потребовать от нас денег, Ваш акт сверки в лотерее участвовать не будет"
еще анекдот!