В сети «Интернет» был опубликован видеоролик, в котором мужчина в сопровождении барабанщиц и видеооператора в нарушение Правил дорожного движения шел по проезжей части улицы Новый Арбат в сторону центра...

«В сети «Интернет» был опубликован видеоролик, в котором мужчина в сопровождении барабанщиц и видеооператора в нарушение Правил дорожного движения шел по проезжей части улицы Новый Арбат в сторону центра. Также в съемках данного видеоролика были задействованы автомобили, что в целом повлекло значительное затруднение в движении транспорта», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.По факту выявленного правонарушения сотрудниками полиции возбуждено административное расследование, приняты меры по установлению личностей нарушителей ПДД.Сегодня, 24 декабря 2019 года 23-летний гражданин добровольно явился в 1 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».Правонарушитель был доставлен в ОМВД России по району Арбат г. Москвы, где в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Данный гражданин задержан на 48 часов. Материал будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения.Кроме того в отношении шести водителей автомобилей «Мерседес», которые участвовали в съемках, сотрудниками Госавтоинспекции составлены административные протоколы по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия».Сотрудники полиции в настоящее время продолжают административное расследование и работу по установлению личностей остальных правонарушителей.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81