Юлия Барановская отдыхает в Намибии. В Африке у нее произошла интересная встреча.

Юлия Барановская отдыхает в Намибии. В Африке у нее произошла интересная встреча.Понежиться в теплойстране телеведущая улетела вместе с детьми. Юлия Барановская выложила в "Инстаграм"необычный снимок."Наместе, встретили. Все видят, чтоя не одна на фото", – подписала она пост. В кадре звезда позирует на газоне, апод ногой у нее пристроился любопытный сурикат. В комментариях под фотофолловеры стали шутить, что это поклонник у ногЮлии Барановской. "Ухажер новый", – написал один из них.У всех кадр вызвал умиление. "Вотхитрюга, нашел же себе местечко", "Какая прелесть", "Сурикатыкомпанейские ребята", "Как мило", "Зверюшка тоже встретилатебя, Юля,как родную", – высказались поклонники телеведущей.23 Дек 2019 в 5:04 PSTНапомним, ранее ответила на вопросыпользователей соцсети. Она заявила, что обязательно выйдет замуж, но только не за своего экс-супруга Андрея Аршавина. Более того, онахотела бы еще раз родить ребенка. Отметим, знаменитость воспитывает троих детейот футболиста.Кроме того, отметила, что к Новому году вернется в Россию и днем, 31 декабря,поедет в гости к соведущему по шоу "Мужское и женское" на Первом канале АлександруГордону.