Юлия Барановская отдыхает в Намибии. В Африке у нее произошла интересная встреча.
Юлия Барановская отдыхает в Намибии. В Африке у нее произошла интересная встреча.
Понежиться в теплой
стране телеведущая улетела вместе с детьми. Юлия Барановская выложила в "Инстаграм"
необычный снимок.
"На
месте, встретили. Все видят, что
я не одна на фото", – подписала она пост. В кадре звезда позирует на газоне, а
под ногой у нее пристроился любопытный сурикат. В комментариях под фото
фолловеры стали шутить, что это поклонник у ног
Юлии Барановской. "Ухажер новый", – написал один из них.
У всех кадр вызвал умиление. "Вот
хитрюга, нашел же себе местечко", "Какая прелесть", "Сурикаты
компанейские ребята", "Как мило", "Зверюшка тоже встретила
тебя, Юля,
как родную", – высказались поклонники телеведущей.
23 Дек 2019 в 5:04 PST
Напомним, ранее ответила на вопросы
пользователей соцсети. Она заявила, что обязательно выйдет замуж, но только не за своего экс-супруга Андрея Аршавина. Более того, она
хотела бы еще раз родить ребенка. Отметим, знаменитость воспитывает троих детей
от футболиста.
Кроме того, отметила, что к Новому году вернется в Россию и днем, 31 декабря,
поедет в гости к соведущему по шоу "Мужское и женское" на Первом канале Александру
Гордону.