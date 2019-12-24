Между охранником заведения и группой молодых людей возник конфликт. Участники ссоры были доставлены в отдел полиции для разбирательства...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в причинении побоев.В полицию поступило сообщение о противоправных действиях в одном из ресторанов быстрого питания в центре Москвы. Незамедлительно выехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что между охранником данного заведения и группой молодых людей возник конфликт. Участники ссоры были доставлены в отдел полиции для разбирательства.В ходе проверки полицейские задержали подозреваемого – 29-летнего жителя столицы. Установлено, что задержанный нанес телесные повреждения 16-летнему молодому человеку, причинив ему согласно справке из медицинского учреждения ушиб.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60