Мероприятия прошли совместно с представителями добровольной народной дружины «Новый рубеж», КТОСов и образовательных учреждений

В рамках комплексной межведомственной операции «Семья» сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» проводят профилактические мероприятия.Накануне с целью предупреждения семейного неблагополучия и пресечения правонарушений и преступлений в отношении детей и подростков сотрудники отделения по делам несовершеннолетних посетили семьи, состоящие на различных видах профилактического учета. Мероприятия прошли совместно с представителями добровольной народной дружины «Новый рубеж», КТОСов и образовательных учреждений.В ходе рейда полицейские и общественники посетили неблагополучные семьи, проверили условия проживания детей, пообщались с законными представителями и напомнили им о надлежащем исполнении обязанностей по отношению к несовершеннолетним. Также напомнили детям о безопасном поведении дома, на улице и в общественных местах, после чего в преддверии Нового года вручили сладкие подарки.