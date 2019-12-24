Американец Альберт Хьюз включен в Книгу рекордов Гинесса как самый пожилой профессиональный боксер. Он вышел на ринг и отправил соперника в нокаут в возрасте 73 лет. До этого поединка старичок не боксировал почти 37 лет.

Американец Альберт Хьюз включен в Книгу рекордов Гинесса как самый пожилой профессиональный боксер. Он вышел на ринг и отправил соперника в нокаут в возрасте 73 лет. До этого поединка старичок не боксировал почти 37 лет.Хьюз встречался с 43-летним Трейменом Таунсом, у которого также был продолжительный перерыв в своих выступлениях. Впрочем, как сообщает "Спорт-экспресс", пауза была не такой длительной, как у 73-летнего ветерана – всего 12 лет.В итоге, более молодой боксер продержался против Хьюза недолго – уже во втором раунде он был отправлен в нокаут, а победитель был отправлен в Книгу рекордов. Его достижение превзошло рекорд Стива Уорда, установленного в 2017 году. Он равнялся 60 годам и 337 дням.Таким образом, теперь в активе Хьюза 22 поединка, из которых он 11 выиграл, четыре свел к ничьей, а еще семь проиграл. Таунс же проиграл все свои семь боев.