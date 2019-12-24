Новость о том, что Прохор Шаляпин расстался с самой известной пианисткой России и Украины Виталиной Цымбалюк-Романовской, для многих стала шоком. И вот певца снова видят в компании бизнесвумен Ларисы Копенкиной. Неужели 63-летняя затейница интереснее 40-летней прелестницы?

Новость о том, что Прохор Шаляпин расстался с самой известной пианисткой России и Украины Виталиной Цымбалюк-Романовской, для многих стала шоком. И вот певца снова видят в компании бизнесвумен Ларисы Копенкиной. Неужели 63-летняя затейница интереснее 40-летней прелестницы?Шаляпин отказывается комментировать глобальные перемены в личной жизни, но о косвенных причинах "Дни.ру" рассказал близкий друг певца. "Прохору всегда нравились женщины постарше, – сообщил он. – Мол, более опытные, горячие, страстные, ненасытные. Отдаются с большей страстью и стонут в постели сильнее".Прохор, по словам его знакомого, любит чувствовать себя в постели молодым горячим самцом. "Дамы постарше его дико заводят, – продолжил друг. – И Лариса Копенкина, которая была старше почти в два раза, для него идеальный вариант. Она такая затейница в постели! И игрушки любит, и белье эротичное, и ролевые игры..."Помимо Ларисы Копенкиной и , у звезды был роман с Анной Калашниковой. Сегодня многие гадают, с кем еще мог бы соединить душу и тело молодой артист. Среди возможных кандидаток – самые завидные невесты страны: Нелли Кобзон, Людмила Поргина, Ирина Мирошниченко, Светлана Светличная. Союз с каждой из них был бы прекрасным и романтичным.23 Дек 2019 в 12:22 PSTПрохор всегда мечтал о ребенке. Благодаря суррогатному материнству или модному среди звезд ЭКО любая из вышеназванных прелестниц могла бы осчастливить артиста и подарить ему наследников.