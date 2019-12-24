Ковровчанину предъявлено обвинение в совершении трех краж

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя города Коврова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 158 и п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ.В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре текущего года молодой человек совершил кражу из сетевого магазина. Сломав замок, он проник в торговое помещение и похитил продукты питания, алкогольную продукцию и табачные изделия на сумму более 14 тысяч рублей.Кроме того, полицейские установили, что молодой человек причастен к совершению еще двух краж на территории садового товарищества района. Обходя дачные участки и собирая металл для продажи, под крышей беседки он обнаружил связку ключей от входной двери бани и дома, откуда совершил кражу электроинструментов и бытовой техники. Потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 40 тысяч рублей.На территории другого участка, отжав замок, он проник в сарай, где совершил хищение газовой колонки, латунных кранов и оцинкованных труб на общую более 8 тысяч рублей.Впоследствии часть похищенного имущества обвиняемый продал посредством сети Интернет, часть – изъяли полицейские.В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение в совершении трех краж. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.