При личном досмотре у женщины был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились 150 свертков с порошкообразным веществом...

«Оперативники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотического средства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали на улице Марьинский парк ранее судимую 55-летнюю приезжую. При личном досмотре у женщины был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились 150 свертков с порошкообразным веществом внутри.Согласно проведенному исследованию изъятое вещество, общей массой около 850 граммов, содержит в своем составе героин.Следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных cстатьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18