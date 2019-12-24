СледКом просит оказать помощь

В Меленках СледКом разыскивает 37-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей супруги, матери двоих маленьких детей.По версии следствия, утром 23 декабря он в подъезде нанёс 33-летней женщине несколько ударов ножом и убежал в неизвестном направлении. Женщина скончалась до приезда «скорой» помощи.За совершение особо тяжкого преступления мужчина объявлен в розыск. По информации СК, он вооружён ножом и может скрываться в лесах. В случае, если у вас есть какие-либо сведения о местонахождении 37-летнего Ивана Раззоренова, сообщите об этом по телефонам:8(49247) 2-10-18 – следственный отдел по городу Муром (с дислокацией в городе Меленки)8(4922) 47-29-42 – отдел криминалистики следственного управления СК России8(4922) 77-81-31, 8(49247) 2-28-10 – дежурная служба УМВД по Владимирской области и ОМВД по Меленковскому району.