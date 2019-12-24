Их малыш сломал себе ногу на глазах воспитателей

В одном из детских садов Мурома 7-летний мальчик получил серьезную травму. На глазах у воспитателей малыш упал, случайно запнувшись о кусок ободранного линолеума.Воспитателям пришлось вызывать скорую помощь. Врачи диагностировали у ребенка перелом бедра. Мальчику понадобилось долгое лечение и дальнейшая реабилитация. Родители даже наняли сиделку, чтобы наконец выйти на работу.После того, как малыш выздоровел, родители решили пойти в суд. Они настаивали на денежной компенсации в размере 300 тысяч рублей с детсада и управления образования Мурома, а также возмещения 42 тысяч рублей за услуги няни.По итогам судебного разбирательства материальные требования истцов удовлетворили лишь частично. Сумму морального вреда оценили в 120 тысяч рублей.