Площадь пожара составила 1200 квадратных метров

Ночью 23 декабря в Муроме на улице Октябрьской загорелось здание фабрики Войкова. По информации МЧС России по Владимирской области, площадь пожара составила 1200 квадратных метров.Пожарные прибыли на вызов в 3.06. Усилиями 21 человека им удалось потушить огонь. По предварительным подсчётам владельцев фабрики матрасов, корпус здания и оборудование сгорели полностью, а также часть готовой продукции.Одной из возможных причин пожара рассматривают неисправную электропроводку.