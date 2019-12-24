24.12.2019

2019-12-24 13:40:03

В новогоднюю ночь центр Владимира перекроют

На участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе.

Информация об ограничении движения опубликована в виде постановления администрации областного центра. Транспорту предлагается совершать двигаться в объезд по улицам Гагарина, Лыбедской магистрали, Луначарского.

Еще один раз за новогодние праздники центр Владимира перекроют 12 января в период с 12.00 до 14.00).