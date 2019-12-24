В новом учебном году в Татарстане появятся полилингвальные школы. Об этом сообщает ГТРК Татарстан со ссылкой на министра образования и науки Татарстана Рафиса Бурганова.

В новом учебном году в Татарстане появятся полилингвальные школы. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на министра образования и науки Татарстана Рафиса Бурганова.Заместитель премьер-министра республики провел сегодня последнюю в этом году пресс-конференцию, где подвел итоги. В том числе, речь зашла и о так называемых полилингвальных комплексах. Как рассказал министр, все сроки строительства будут соблюдены. 1 сентября свои двери распахнет школа в Казани на улице Бондаренко. Также появится учебный комбинат в Елабуге. В дальнейшем учебных заведений с одновременным преподаванием на нескольких языках станет больше.Учебные программы находятся в стадии разработки. В данный момент идет подготовка учителей. В обязательно порядке они будут владеть и татарским, и английским языками. Создателям учебных курсов предстоит еще доработать ряд деталей, например, решить, какие именно предметы будут преподаваться на английском языке.