Соскочившие штанги токоприемника нашли свою жертву – один рог пробил лобовое стекло фургона, ехавшего рядом с троллейбусом. Момент необычного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Орле, попал в объектив автомобильного регистратора очевидца.

Регистратор очевидца запечатлел момент весьма необычной аварии, произошедшей в минувшее воскресенье, 22 декабря, на улице Октябрьской в Орле.На кадрах видно, что у троллейбуса, проезжавшего через перекресток, соскочили штанги токоприемника."Рога" пару секунд покачались из стороны в сторону, после чего завалились на бок и нашли свою жертву.Одна из металлических деталей уткнулось в бампер попутного Peugeot Boxer, а вторая – проникла в фургон, пробив лобовое стекло.По счастливому стечению обстоятельств, в результате инцидента никто не пострадал, об этом сообщают местные СМИ.