В Санкт-Петербурге гражданин Узбекистана, работающий доставщиком еды, пытался изнасиловать 20-летнюю заказчицу. Злоумышленник уже задержан. По данным , подозреваемый не имеет регистрации ..

В Санкт-Петербурге гражданин Узбекистана, работающий доставщиком еды, пытался изнасиловать 20-летнюю заказчицу. Злоумышленник уже задержан.По данным , подозреваемый не имеет регистрации и нигде не работает официально. Уточняется, что мужчина через аккаунт приложения Delivery Club получил заказ на доставку еды в квартиру одного из домов на Малой Балканской улице, привез его, но решил удовлетворить свои половые потребности.