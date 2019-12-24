Госавтоинспекторы поздравили ребят с новогодними праздниками и пожелали им успехов в учебе, крепкого здоровья, а также исполнения всех заветных желаний в наступающем году...

В преддверии празднования Нового года сотрудники ОГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве посетили Православный детский дом «Павлин».В приветственном слове начальник Группы по исполнению административного законодательства ОГИБДД Северного округа майор полиции Екатерина Мокина поздравила ребят с новогодними праздниками и пожелала им успехов в учебе, крепкого здоровья, а также исполнения всех заветных желаний в наступающем году.После торжественной части сотрудники Госавтоинспекции рассказали ребятам о Правилах дорожного движения в зимний период, а также напомнили о важности применения световозвращающих элементов.В свою очередь воспитанники детского дома прочли стихотворения собственного сочинения и подарили дорожным полицейским красочные игрушки на елку в виде служебных автомобилей и фигурок инспекторов ГИБДД, которые изготовили своими руками.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81