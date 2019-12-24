Госавтоинспекторы поздравили ребят с новогодними праздниками и пожелали им успехов в учебе, крепкого здоровья, а также исполнения всех заветных желаний в наступающем году...
В преддверии празднования Нового года сотрудники ОГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве посетили Православный детский дом «Павлин».
В приветственном слове начальник Группы по исполнению административного законодательства ОГИБДД Северного округа майор полиции Екатерина Мокина поздравила ребят с новогодними праздниками и пожелала им успехов в учебе, крепкого здоровья, а также исполнения всех заветных желаний в наступающем году.
После торжественной части сотрудники Госавтоинспекции рассказали ребятам о Правилах дорожного движения в зимний период, а также напомнили о важности применения световозвращающих элементов.
В свою очередь воспитанники детского дома прочли стихотворения собственного сочинения и подарили дорожным полицейским красочные игрушки на елку в виде служебных автомобилей и фигурок инспекторов ГИБДД, которые изготовили своими руками.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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