В Великобритании курьер умер от усталости, доставляя посылки к Рождеству. У 42-летнего Пола Краша случился сердечный приступ после очередной 12-часовой рабочей смены.

В Великобритании курьер умер от усталости, доставляя посылки к Рождеству. Как пишет Daily Star, у 42-летнего Пола Краша из графства Эссекс случился сердечный приступ после очередной 12-часовой рабочей смены.По информации издания, обычно работники службы доставки развозят около ста посылок в день, однако перед праздником их число увеличилось до 240.Коллега Краша рассказал, что мужчина никогда не отказывался от сверхурочной работы – это его и погубило."Я видел Пола, когда он пил кофе перед сменой. Он выглядел усталым и сказал, что еле встал с кровати", – отметил он.У покойного остались жена и двое малолетних детей. В компании United Parcel Service, где работал Краш, выразили соболезнования его семье. Друзья и коллеги организовали сбор средств для поддержки его родных.