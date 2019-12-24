Источник в администрации Комсомольска-на-Амуре сообщил, что в Хабаровском крае упал в тайге при испытаниях истребитель Т-50, принадлежащий Комсомольскому авиационному заводу. Летчик успел благополучно катапультироваться

Источник в администрации Комсомольска-на-Амуре сообщил, что в Хабаровском крае упал в тайге при испытаниях истребитель Т-50, принадлежащий Комсомольскому авиационному заводу. Летчик успел благополучно катапультироваться, передает ТАСС.Инцидент произошел в 111 километрах от аэродрома Дзёмги. Катапультировавшийся пилот эвакуирован с места приземления Вертолетом Ми-8. Причины авиапроисшествия выясняются.Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50) разработан в ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника, напоминает "Интерфакс".