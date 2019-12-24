Чаша терпения общества уже давно полна до краев. Так стало известно, что венценосная особа раздавила Меган Маркл.

Чаша терпения общества уже давно полна до краев. Так стало известно, что венценосная особа раздавила Меган Маркл.Поведение герцогов Сассекских вовсю обсуждают не только в Британии, но и в других странах. Напомним, что осенью этого года монаршая особа призналась, что ей очень тяжело, т.к. таблоиды Англии не пропускают ни единой возможности обрушиться на Меган с резкой критикой. Принц Гарри даже собирался подавать в суд на несколько из них, но пока у этой истории все еще открытый финал.Стоит заметить, что тогда британцев нисколько не тронули слова Маркл. Наоборот, они принялись еще больше критиковать герцогиню – якобы она привлекает к себе внимание. Кроме того, общественность отметила, что критика в адрес семьи Сассекских вполне обоснована, т.к. они сами дают повод для осуждения.Принцесса Мэри, супруга принца Иоахима, сына королевы Дании Маргрете II, пообщалась с журналистами и поделилась своим мнением по поводу травли монарших особ из Британии. Она отметила, что не считает поведение Меган достойным.Мэри подчеркнула, что и сама не редко сталкивается с повышенным вниманием СМИ – всем ведь так интересно узнать, как живут последние аристократы. Однако она считает, что публично жаловаться на это не стоит, ведь жалобы могут только еще больше раззадорить злопыхателей."Конечно, постоянно жить "под микроскопом" СМИ бывает очень болезненно. В этом я солидарна с Меган. Однако я считаю, что жаловаться на это бесполезно и бессмысленно! А если этого не делать, пресса непременно воспользуется ситуацией. И тогда будет не на кого жаловаться, кроме как на саму себя, на свое поведение", – передает слова датской принцессы "".19 Дек 2019 в 6:36 PST