Киев и Донбасс согласовали условия обмена задержанными. Накануне в режиме видеоконференции с участием представителей России и наблюдателей ОБСЕ - обсудили все детали.

Киев и Донбасс согласовали условия обмена задержанными. Накануне в режиме видеоконференции с участием представителей России и наблюдателей ОБСЕ — обсудили все детали. Причём, такого не было уже два года, сообщает телеканал "Россия 24".О том, что нужно ускорить процесс, лидеры страны "нормандской четвёрки" договорились во время последней встречи в Париже, 9 декабря. В народных республиках уверены — до нового года стороны успеют провести все необходимые процедуры. Осталось только утвердить списки.