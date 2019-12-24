Сегодня 24 декабря сеть потрясла ужасающая новость – актриса Галина Волчек была срочно госпитализирована. Теперь же появилась информация о том, что она не может самостоятельно дышать.

Сегодня 24 декабря сеть потрясла ужасающая новость – актриса Галина Волчек была срочно госпитализирована. Теперь же появилась информация о том, что она не может самостоятельно дышать.Ранее сообщалось, что в больницу артистка попала еще 23 декабря. Ее увезли на скорой в бессознательном состоянии. Сейчас легендарный художественный руководитель театра "Современник" находится в Боткинской больнице. Факт ее нахождения в медицинском учреждении подтвердила заместитель директора Анастасия Осокина.По последним данным, актрису были вынуждены ввести в медикаментозную кому. У нее развилась двухсторонняя пневмания, из-за чего теперь она не может самостоятельно дышать. Врачи подключили звезду отечественной сцены к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает телеграмм-канал Mash. По мнению специалистов, к таким серьезным осложнениям привел хронический бронхит.Напомним, что на протяжении многих лет у Галины Волчек проблемы с сердечной мышцей. Еще в 2014 году артистка попала в реанимацию одной из столичных клиник.Тогда сообщалось, будто у режиссера зафиксировали практически полную атриовентрикулярную блокаду сердца. При этом осложнении у человека блокируются электрические импульсы и нарушается сердечный ритм. К счастью, артистке успели помочь. Теперь же остается надеяться на то, что грамотные специалисты вновь поставят актрису на ноги.6 Ноя 2017 в 4:43 PST