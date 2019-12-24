В Современнике подтвердили информацию о срочной госпитализации художественного руководителя театра Галины Волчек.

В "Современнике" подтвердили информацию о срочной госпитализации художественного руководителя театра Галины Волчек."Галина Борисовна госпитализирована в Боткинскую больницу из-за проблем с легкими", — рассказала ТАСС заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.В свою очередь, директор театра Игорь Павлов уточнил РИА Новости, что предварительный диагноз — двустороннее воспаление легких.19 декабря Галине Волчек исполнилось 86 лет. Накануне она сама обратилась к медикам, после чего ее госпитализировали. Между тем, некоторые СМИ ранее написали, что артистка впала в кому.Галина Волчек — советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер, педагог. Художественным руководителем театра "Современник" является с 1972 года. В кино известна ролями в фильмах "Дон Кихот", "Осенний марафон", "Берегись автомобиля", "Русалочка" и "Тевье-молочник".В 2018 году здание театра "Современник" открылось после двухлетней реконструкции. Это стало главным подарком ко дню рождения Галины Волчек — в прошлом году она отметила свое 85-летие. Тогда именинницу пришел поздравить президент России Владимир Путин. Кроме букета, глава государства подарил худруку "Современника" картину и книгу об истории русского театра.