Комик Максим Галкин рассказал о своем первом гастрольном туре. По словам шоумена, в то время о комфорте артистов никто не заботился. Из-за этого он часто попадал в странные ситуации.

Комик Максим Галкин рассказал о своем первом гастрольномтуре. По словам шоумена, в то время о комфорте артистов никто не заботился.Из-за этого он часто попадал в странные ситуации.Максим признался, что, когда он только начал гастролировать,в конце 90-х, пятизвездочных отелей не было и в помине. В провинциальныхгородах его обычно селили в каком-нибудь санатории. В Санкт-Петербурге и Москведела обстояли ненамного лучше."В Петербурге, когда я только начинал, я жил в гостинице "Октябрьская".Это ровно напротив вокзала. Первые годы я жил там. Самое яркое мое воспоминаниесвязано с тем, что я поселился в это гостинице и проснулся ночью, потому что застеной кто-то очень громко занимался любовью. Все ходуном ходило. Крики, стоны",– рассказал Максим Галкин в ютуб-шоу "А поговорить?".Комик не мог заснуть в таком шуме. Он решил посмотретьтелевизор. Шоумен нажал кнопку на пульте и перед его глазами возник "на весьэкран такой член". попал на фильм для взрослых."Я выключил телевизор. Думал засну, но тут проституткитабуном по коридору с криками", – вспомнил шоумен.добавил, что девушки легкого поведения в товремя были очень настойчивы. Прямо предлагали себя мужчинам, стучались в номера.Жрицы любви дежурили в фойе при отелях. Шоумен отметил, что таких дам вгостиницах видит и сегодня.