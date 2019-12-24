Комик Максим Галкин рассказал о своем первом гастрольном
туре. По словам шоумена, в то время о комфорте артистов никто не заботился.
Из-за этого он часто попадал в странные ситуации.
Комик Максим Галкин рассказал о своем первом гастрольном
туре. По словам шоумена, в то время о комфорте артистов никто не заботился.
Из-за этого он часто попадал в странные ситуации.
Максим признался, что, когда он только начал гастролировать,
в конце 90-х, пятизвездочных отелей не было и в помине. В провинциальных
городах его обычно селили в каком-нибудь санатории. В Санкт-Петербурге и Москве
дела обстояли ненамного лучше.
"В Петербурге, когда я только начинал, я жил в гостинице "Октябрьская".
Это ровно напротив вокзала. Первые годы я жил там. Самое яркое мое воспоминание
связано с тем, что я поселился в это гостинице и проснулся ночью, потому что за
стеной кто-то очень громко занимался любовью. Все ходуном ходило. Крики, стоны",
– рассказал Максим Галкин в ютуб-шоу "А поговорить?".
Комик не мог заснуть в таком шуме. Он решил посмотреть
телевизор. Шоумен нажал кнопку на пульте и перед его глазами возник "на весь
экран такой член". попал на фильм для взрослых.
"Я выключил телевизор. Думал засну, но тут проститутки
табуном по коридору с криками", – вспомнил шоумен.
добавил, что девушки легкого поведения в то
время были очень настойчивы. Прямо предлагали себя мужчинам, стучались в номера.
Жрицы любви дежурили в фойе при отелях. Шоумен отметил, что таких дам в
гостиницах видит и сегодня.